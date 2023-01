. Al centro di tutto le, destinate a rivoluzionare la geografia globale del movimento e ad aprire scenari clamorosi, perché accanto ai due colossi che da quasi 30 anni dominano la scena sono pronti a fare la loro comparsa per insidiare il duopolio. Senza dimenticare il rilancio di Football Manager, che passa soprattutto dal nuovo accordo con la UEFA - Andiamo con ordine e partiamo con quella che probabilmente costituisce la novità più importante del 2023:, si chiude quella che a tutti gli effetti è stata la collana di giochi che ha rivoluzionato e dominato il settore negli ultimi 15 anni grazie anche, e soprattutto, all'introduzione di. Fine della partnership e ognuno avanti per la sua strada.è il nome scelto per il nuovo corso dell'azienda americana, convinta di poter ancora fungere da leader nel calcio virtuale grazie ai saldi accordi che può sempre mettere sul piatto: oltre 19mila giocatori licenziati da FIFPro, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati ufficiali.. Nonostante sul suolo italiano in realtà EA abbia perso notevolmente potenza: e i nerazzurri hanno già confermato che il nuovo accordo sarà esclusivo dal 2024 ) insieme ad altre big del campionato italiano.- Tema che lasciamo al prossimo paragrafo, prima c'è un'altra domanda: ma senza EA,Svilupperà un suo gioco, questo è stato messo in chiaro, ma resta da capire in quali condizioni. La volontà della Federazione internazionale di non concedere più licenze esclusive è già stata manifestata con il primo accordo con Roblox , che non chiude comunque la porta alla realizzazione di un titolo puramente calcistico. Tanti publisher importanti sono stati accostati,con il CEO di Take-Two, Straus Zelnkick, che non ha chiuso del tutto la porta.- Incertezza sui nuovi FIFA, la certezza invece è che. La scelta di puntare su un gioco free to play sta gradualmente premiando, al netto di qualche intoppo tecnico con cui ha dovuto fare i conti la casa nipponica nei primi mesi di vita del gioco.e che in Italia possiamo vedere bene con esempi vicini e importanti. Basta guardare il roster con cui è stata lanciata la, competizione che vede un'integrazione con le squadre Primvera dei club coinvolti:. Un segnale importante delle ambizioni di Konami in Italia e solo il primo passo per recuperare il terreno perso negli anni e insidiare la posizione dominante di Electronic Arts nello Stivale.- Tra i due litiganti, però, c'è spazio per inserirsi e la grande curiosità riguarda proprio gli outsider nel panorama calcistico virtuale. Da una parte c'è, un gioco free to play che si propone al contempo come ''. Una missione che si sposa con l'ambizioso obiettivo didiventato modalità dominante al mondo ma tacciato da più parti come pay to win. Un gioco skill based che premia le effettive capacità del gamer, supportato dal motore grafico Unreal Engine 4, un match making basato sulle abilità e la possibilità di sfidarsi online anche 2vs2 o 3vs3 sono solo alcuni dei cavalli di battaglia del team di sviluppo, che si è assicurato anche un ricco pool di ambassador ().. Il lancio, inizialmente previsto nel 2022, era già stato posticipato al 2023 e il CEO di Strikerz,, ha confermato cheper essere sicuri di mettere sul tavolo un titolo competitivo fin da subito. Ben più avanti invece il lavoro di, che dopo aver rilanciato i propri piani con unche ha chiaramente punzecchiato EA e Ultimate Team ("") continua a svelare dettagli sulla grafica e sul sistema di crescita dei giocatori all'interno del gioco,, che hanno apertamente manifestato la propria curiosità per il titolo degli sviluppatori svedesi. Nei prossimi mesi si scopriranno più dettagli e giugno e indicato come un mese particolarmente caldo per avere novità concrete su tutti i titoli di simulazione calcistica. EA SPORTS si confermerà leader? Riuscirà il sorpasso di eFootball? O sarà un outsider a prendersi la scena? Il 2023 del pallone virtuale è pronto a stupire.@Albri_Fede90