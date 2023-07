Il Sassuolo vuole riportare in Serie A Mattia Viti, ex difensore dell’Empoli che l’estate scorsa l’ha venduto al Sassuolo per 12 milioni. I neroverdi hanno avviato i contatti per il prestito con il giocatore che ha già dato l’ok, ma prima dell’affondo finale devono chiudere almeno un’uscita in difesa.