Felipe Anderson sotto accusa al West Ham. Gli Hammers hanno perso il derby di Londra contro il Tottenham, hanno 7 punti in 9 partite e galleggiano al 14esimo posto in classifica. Fino ad ora i 36 milioni di sterline spesi per Felipe Anderson sembravano comunque meritati: il brasiliano era riuscito a impressionare i suoi nuovi tifosi.



ACCUSA - Qualcosa è cambiato. Phil Thompson a Sky Sports ha accusato il brasiliano ex Lazio: "Sai chi mi ha davvero deluso? Anderson. Penso sia stato davvero povero e i tifosi sono molto arrabbiati a causa sua e della partita persa. Non è riuscito a fare le sue giocate". Fino ad ora Felipe Anderson era riuscito a conquistare i tifosi grazie alle sue giocate, ma nel derby la sua prestazione è stata nettamente al di sotto dei suoi standard.