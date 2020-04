Nel corso di un'intervista a Il Giornale, Adriano Galliani ha dichiarato: "Sono d'accordo sulla ripresa del calcio in modalità scaglionata. Il protocollo della FIGC è molto costoso, inaccessibile per squadre di Serie B e C. La soluzione dei campionati su un anno solare è l'unica in grado di contemplare le diverse esigenze. La prima idea che mi viene in mente è questa: dividere la Serie A in due gironi da 10 squadre, poi ci giocano i playoff per lo scudetto".