Lorenzo Pellegrini è nella lista della nuova Inter. Roma permettendo, non è un dettaglio perché il destino del centrocampista passa proprio dalle valutazioni dirigenziali adesso affidate a Gianluca Petrachi pronto a insediarsi a Trigoria; le tempistiche per questo motivo non saranno rapidissime, ma Marotta e Ausilio nella costruzione della nuova Inter con Antonio Conte in dirittura d'arrivo stanno pensando anche a Pellegrini. Classe '96, Lorenzo viene da una stagione positiva e il suo contratto in scadenza nel 2022 con un ingaggio sostenibile (1,8 milioni all'anno più bonus) apre a diversi scenari che Marotta conosce bene, avendolo trattato già un anno fa per conto della Juventus.





TENTAZIONE CLAUSOLA - Nell'accordo attuale tra Pellegrini e la Roma c'è infatti una clausola rescissoria vicina ai 30 milioni di euro, una tentazione forte per l'Inter. Perché Lorenzo ha le caratteristiche fisiche e tecniche che rispondono alle idee di Antonio Conte; in più è italiano, dal costo non eccessivo ed è un'opportunità che stuzzica anche la dirigenza. Lavori in corso quindi, non c'è ancora alcuna trattativa avanzata ma l'Inter ha espresso il suo interesse e tutto dipenderà dalla gestione della Roma: Petrachi è al bivio e presto darà risposte, cancellare la clausola rescissoria blindando Lorenzo con un nuovo contratto oppure ragionare sull'opportunità di cederlo per realizzare una plusvalenza. L'Inter non ha affondato il terreno ma è in corsa, alla finestra. Un nome in più da tenere in considerazione per l'estate nerazzurra che verrà.