Il pari con doppia rimonta subita per mano della Sampdoria ha macchiato solamente in parte il cammino dell', che col 3-1 di autorità di Firenze, quello che concluse la stagione col diciannovesimo scudetto della storia nerazzurra.- Persi per strada il tecnico salentino, Hakimi e Lukaku, questa Inter sembra giocare col pilota automatico inserito dal punto di vista delle certezze caratteriali acquisite nel biennio sotto la guida del suo vecchio allenatore, trovando però il piacere della novità di una manovra più propositiva, più libera e quindi più creativa. E con questi presupposti,, che consacrano il ruolo di principale candidata alla conquista del titolo della formazione di Inzaghi. Per esempio, il tris di reti contro la Fiorentina rappresenta laun dato che risaliva alla stagione 1949/50 e che è stato eguagliato.- Una continuità di rendimento che ha portato la banda nerazzurra aDecisamente meglio che nello stesso periodo dell'ultimo campionato, quando i marcatori si fermavano a 5 e soprattutto i punti in classifica erano 3 in meno.Una partenza a razzo e un messaggio molto chiaro alla concorrenza: per vincere lo scudetto anche quest'anno bisognerà fare di nuovo i conti con l'Inter.