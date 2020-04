Da qualche mese è ormai partita la rincorsa alTanti sono infatti i giocatori con il contratto in scadenza a fine anno, che si potranno trasferire gratis in altri club e che già da febbraio possono firmare degli accordi vincolanti con le future squadre.a diverse opportunità anche se la storia recente del club nerazzurro con questo genere di operazioni è tutt'altro che felice.I nomi più caldi nel mercato dei parametri zero per l'ad Marotta e il ds Piero Ausilio sono senza dubbio Driese Olivier. I due attaccanti rappresentano forse l'uno l'alternativa all'altro nei progetti della rosa interista della prossima stagione, ma entrambi sono trattati con forza dalla società nerazzurra. Ai due bomber classe '87 si aggiungono anche Jan Vertonghen del Tottenham, Layvindel PSG e Mariodel Borussia Dortmund, tutti e tre proposti dai rispettivi agenti e su cui l'Inter sta riflettendo.La domanda che sorge spontanea è:Se dal punto di vista economico sicuramente questi giocatori rappresentano un'occasione per il costo del cartellino, nel recente passatoe realmente utili anche in campo.Anzi c'è di più, perché, preso a zero dalla Lazio e divenuto insostituibile. Accanto a lui una carrellata di flop più o meno grandi. Chi è stato il più deludente? Scopritelo nella nostra gallery.