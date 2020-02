L’Inter prepara il futuro, osserva i possibili colpi e riempie il taccuino di nomi da tenere in caldo. Si sa, Lautaro Martinez ha ormai le valigie pronte e Ausilio e Marotta non possono farsi trovare impreparati: serve un sostituto all’altezza e tra i vari profili in esame c’è anche quelli di Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal, in scadenza nel 2021, sta valutando l’ipotesi di cambiare aria e la sua valutazione si attesta sui 55-60 milioni di euro. L’Inter valuta l’ipotesi, il calciatore piace molto a Conte.



RESISTE GIROUD - Tra i candidati per l’attacco, resiste anche la pista Giroud. Il francese, che sarebbe potuto arrivare a gennaio come vice Lukaku, potrebbe ugualmente raggiungere Milano in estate, quando Sanchez dovrebbe fare rientro al Manchester United. Giroud si libererà a zero, l’Inter ne parla con l’entourage del calciatore. Dopo le frizioni per la delusione del mancato trasferimento a gennaio le parti hanno ripreso i contatti e lavorano per condurre ugualmente in porto l’operazione anche se con qualche mese di ritardo rispetto alle idee iniziali.