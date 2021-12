La partita di questa sera, che vedrà a opporsi a San Siroe con la grande occasione di portarsi in testa da sola superando il Milan,, sembra il più classico scontro fra Davide e Golia.(non si considera qui l’Atalanta, essendo una big da troppo poco tempo),(ovvero durante l’esperienza al Torino conclusasi nel 2020): 2 vittorie, un pareggio e 1 sconfitta, per una media di 1,75 punti a partita. Se ha fatto molto bene da avversario, non si può dire lo stesso di quando sedeva sulla panchina di San Siro (certo, anche la rosa a disposizione non era particolarmente qualitativa, per usare un eufemismo): un quinto posto nella stagione 2013/14 e l’esonero in quella successiva., che gli era già stato affibbiato a Napoli, nella sua precedente esperienza, dove ne aveva ottenuti 10 in una stagione., stabilito sulla panchina della Reggina tra il 30 aprile e il 29 maggio 2005, chiuso, guarda caso, proprio con uno 0-0 a San Siro per l’ultima di campionato.Sel’edizione odierna del Corriere dello Sport ci ricorda cheL’ex laziale non si è mai fermato a meno di quattro vittorie consecutive in una stagione e, nel 2020, era arrivato addirittura a 8, interrotte solo dal covid., un filotto lungo quanto quello ottenuto da Mazzarri, ma molto più prolifico in termini di punti: e infatti l’Inter è seconda, mentre il Cagliari terzultimo.Inter-Cagliari è anche Inzaghi contro Mazzarri, ‘Mister filotto’ contro ‘Mister X’. Uno dei due dovrà interrompere la propria sequenza, magari entrambi.(8 vittorie e 2 pareggi), ma non è tutto:. Ci sono le statistiche e i precedenti, e poi, però, c’è la realtà, che dice che l’Inter è la squadra più in forma del campionato e seconda in classifica, mentre. A Mister X serve un miracolo, anche solo per proseguire la sua striscia di pareggi e onorare quel soprannome che, proprio a San Siro, si era guadagnato, prima da avversario, poi da allenatore nerazzurro.