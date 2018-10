Per anni dietro a Spagna e Inghilterra, a lottare con la Germania e pressati persino dalla Francia. Negli ultimi anni il ranking Uefa ha visto un’Italia in difficoltà, ma le cose, ora, sembrano essere cambiate, con il vento che è tornato a soffiare forte, sventolando la bandiera tricolore in Europa.





Già, perché ora l’Italia è seconda, alle spalle della Spagna, nel ranking Uefa: superata l’Inghilterra (67,440 punti contro 67,177), con la due notti di Champions che ha fatto la differenza, con tutte le italiane uscite vittoriose dal campo. La Spagna è lontana, molto lontana (89,283 punti), ma nel frattempo gli inglesi sono stati messi alle spalle.