L'infortunio di Yerry Mina preoccupa non poco la Fiorentina che, come scrive stamani la Nazione, potrebbe decidere di intervenire in entrata pescando dal mercato degli svincolati. Il quotidiano stila una lista di diversi nomi papabili per la viola, a partire da Almamy Touré, centrale svincolato dal Francoforte, fino ad arrivare a Feddal e Velkovski. Fra i difensori arruolabili, poi, ci sono anche l'ex United Phil Jones e l'ex Samp Mustafi, oltre a Papastathopoulos