La SPAL continua a monitorare la posizione di Cyril Thereau: per diversi club italiani c'è l'ostacolo ingaggio da aggirare, anche per questo si stanno prendendo in considerazione anche soluzioni straniere. Si registrano sondaggi dal Belgio, dove per altro il giocatore è già conosciuto, e pure in Romania, dove la finestra di trasferimenti si chiude addirittura nei primi giorni di settembre. Lo scrive Il Corriere dello Sport.