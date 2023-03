Dal lungo interrogatorio dell'ormai ex consigliere indipendente del Consiglio di amministrazione della, pubblicato in parte da Corriere e Repubblica,sui complicati giorni che hanno fatto seguito alle comunicazioni di Consob e Procura di Torino sulle indagini aperte sul club bianconero. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2022Al centro delle discussioni, inevitabilmente, non solo le plusvalenze, ma anche e soprattutto la ormai celebre "manovra sitpendi". Marilungo conferma e racconta, infatti, cheaveva espresso riserve sul bilancio redatto dalla Juve e vidimato dall'altra big four EY. Proprio sulla gestione della manovra stipendi, tuttavia,assoldati dalla Juve per pareri legali: "non c’è una constructive obligation".Quello che però racconta Marilungo agli inquirenti e ai pm della Procura della Repubblica di Torino è che Andrea Agnelli e i vertici della Juventus (in quei giorni a Torino era presente anche John Elkann che ha incontrato i consiglieri) avevano già annunciato nelle precedenti riunioni chee che portò, inevitabilmente, la Marilungo alle dimissioni spontanee prima di quelle di tutto il resto del cda.