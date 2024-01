La Juve non molla Carnesecchi, l'inseguimento dura da anni. Ma l'Atalanta...

Non è una novità. In casa Juve c'è chi è convinto che il futuro per quel che riguarda il ruolo di portiere in Italia sia tutto di Marco Carnesecchi. È lui ormai da alcune stagioni il sorvegliato speciale dello staff di osservatori bianconeri, che per quel che riguarda i portieri fa comunque capo a Claudio Filippi, molto più che un semplice preparatore dei portieri alla Juve. L'infortunio alla spalla che ha complicato il suo sviluppo a inizio della passata stagione è ormai alle spalle, il ritorno all'Atalanta sta proponendo il suo duello continuo con Juan Musso mentre Gian Piero Gasperini spesso e volentieri punta proprio su di lui. Che sa dell'interessamento concreto della Juve, ormai pronta a trasformare il forte interessamento in un'offerta concreta anche al club bergamasco, in attesa di capire quale possa essere il futuro di Mattia Perin c'è già piano che vedrebbe Carnesecchi vice-Szczesny per vivere una stagione o due di crescita sotto l'ala protettrice del portierone polacco. L'ostacolo più grande, la valutazione che l'Atalanta fa anche del suo cartellino: sotto i 15 milioni non è mai scesa, per quanto i rapporti tra club possano portare poi a sviluppare formule in grado di rendere meno pesante l'investimento.