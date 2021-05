Altro che guerra dei mondi, altro che ritorsioni della Uefa per la vicenda Superlega. La Juve, dalla Champions, si è fatta fuori da sola in maniera clamorosa. Uscendo agli ottavi contro il Porto. Sperperando un patrimonio in campionato che a cercarne i motivi c'è da diventar matti. Doveva essere l'anno del decimo scudetto consecutivo, ben presto è diventato quello del passaggio di consegne all'Inter, ma alla fine è stato addirittura il campionato del fallimento totale.Senza la Champions per provare a salvare il salvabile in termini di conti, quindi, bisogna rinunciare a Cristiano Ronaldo. Che solo di ingaggio pesa per circa 60 milioni, oltre ad altri 28 circa di ammortamento anche se il pagamento del suo cartellino è già terminato la scorsa estate.Poi a qualcosa dovrà pur rinunciare, perché fino a questo momento Jorge Mendes non è riuscito a individuare nessun club pronto a pareggiare o anche solo ad avvicinare l'ingaggio percepito alla Juve, senza dimenticare tutte le agevolazioni fiscali di cui può usufruire in Italia. Ma i soldi, che sono fondamentali, comunque non sono tutto. E una soluzione alternativa Ronaldo andrà comunque a trovarla, considerando tutti quei dubbi che comunque aveva sulla Juve di oggi e domani anche se alla fine la Champions fosse arrivata. Certo, classifica e calendario alla mano, la scorciatoia per restare nell'Europa che conta sarebbe quella di trascinare la Juve tra i primi quattro posti, ma non dipende più solo dai bianconeri.