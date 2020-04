Oggi è il 7 aprile. Sul calendario vuol dire 7/04, nella Juve significa Cristiano Ronaldo e De Ligt. Così il club bianconero ha postato su Instagram una gallery di foto in cui compaiono i due giocatori bianconeri. Il 7, semplicemente uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, il 4 uno che la storia la vuole scrivere. Un divario generazionale che non può che fare bene alla Juventus: la freschezza di chi ha una splendida carriera davanti, la determinazione di chi ha una bacheca di titoli da poter esporre in un museo, e che non ha ancora finito.