La Juventus presenta Alcaraz e... risponde il tennista: il siparietto social

La Juve ha ufficializzato l'arrivo di Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino ha salutato il Southampton, fatto le visite mediche a Londra e firmato con i bianconeri. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che può arrivare addirittura a 52 milioni di euro. Il prestito è oneroso e sarà pagato 3,7 milioni di euro (+200mila di oneri per l'affare), ma la cifra potrà aumentare fino a 1,9 milioni di euro in base al numero di presenze. Il diritto di riscatto è invece fissato a 49,5 milioni e anche questa cifra, pagabile in 3 esercizi, può aumentare con ulteriori bonus.



L'IRONIA SOCIAL - Fin dai primi rumors, in tanti hanno scherzato con il nome del giocatore argentino, omonimo del famoso tennista spagnolo attualmente n°2 del ranking ATP e spesso rivale dell'italiano Sinner. E quando il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto, presentandolo sui propri profili social, al post ha risposto l’altro Carlos Alcaraz. “Proverò a fare del mio meglio, grazie per la fiducia”, ha scritto ironicamente il tennista, salvo poi cancellare la sua risposta.