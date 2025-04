La Juventus riflette su Conte: le tre condizioni e i cattivi pensieri

. Il polverone sollevato dalle roventi dichiarazioni del tecnico salentino sia prima che dopo il match vinto dal Napoli sul Monza ha una lunga: i tifosi del Napoli, innanzitutto, e poi le squadre potenzialmente interessate a Conte per il futuro. E fra questeverso un progetto che, a suo dire, ha presentato riscontri diversi rispetto a quelli che il tecnico si era aspettato, e di cui aveva parlato a inizio stagione,, come nel caso della società bianconera.

, che da un lato osserva con attenzione il percorso, finora buono, di, e dall'altro, dopo essersi. Alla Juventus, Tudor ha un contratto fino al termine della stagione in corso, Mondiale per club compreso. Un fattore imprescindibile per una sua eventuale conferma sulla panchina bianconera è la q. Dopo cinque anni senza Scudetto e il trauma Motta,. E sotto questo aspetto, Tudor, che offre garanzie di 'juventinità', è un nome che, per ora, non è, e per questo c'è chi, all'interno della Juventus,, mettendo il suo profilo in cima a una lista di cui fanno parte anche Roberto Mancini, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

, data per scontata la sua apertura di fronte a questa possibilità.fino al 30 giugno del 2027.: perché se è vero che nel 2014, quando Conte abbandonò la Juve durante il ritiro estivo, il più seccato e risentito fu l'allora presidente, Andrea Agnelli, è altrettanto vero che. E chissà che anche lerispetto al Napolianche nel mondo Juve, rispetto alla gestione e alla. Cattivi pensieri e preoccupazioni che potrebbe avere anche il Milan, l'altro club che, al netto della scelta sul nuovo ds, potrebbe mettere Conte nel mirino per la prossima stagione. E questo è ilda valutare per capire la fattibilità di un ritorno di Conte alla Juventus:

. Una lotta fatta anche di, presidente dell'Inter ed ex dirigente di Conte sia all'Inter che alla Juventus,. Dice Marotta a Sky Sport: "Indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, penso che questa sia da annoverare come una stagione sicuramente molto positiva. È la continuità di un percorso iniziato qualche anno fa, quindi di un ciclo., che ci vede appunto protagonisti in Europa come mai siamo stati e quindi questo ci lusinga molto. Siamo protagonisti anche in Italia e di conseguenza credo che questa stagione sia assolutamente da annoverare positivamente".