IL TABELLINO

. Il pittorescopotrà sostenere che l’idea di pagare in anticipo gli stipendi ai suoi dipendenti si è rivelata vincente. Tutto può essere ma dietro la rivincita consumata dac’è un gruppo che lavora insieme da molto tempo e anche una novità tecnica che andrà verificata nel tempo: la posizione diaggiunge alla sua fama di realizzatore quella di ispiratore di un attacco che può contare anche sulla potenza esplosiva diLa teoria del piede invertito irrompe nelle nostre passioni e nelle discussioni dei tecnici. Per quanto ricordi ne parlava già il baroneche aveva costruito la Roma dello scudetto impiegando come terzino destro (allora si chiamavano così quelli che oggi si definiscono esterni) un mancino come Nela. Simone Inzaghi molti anni dopo si è servito della suddetta teoria cambiando la posizione diper lasciare la fascia destra a. Marusic non segnava da quasi un anno ma il piede invertito lo ha ispirato dopo appena un paio di minuti quando ha virato, accentrandosi, e ha poi confezionato un destro a giro sul quale, abbagliato dal sole a dispetto di un cappellino da spiaggia, non ha potuto opporre resistenza.La Lazio è riuscita così a sottomettere l’ Atalanta che si è trovata subito la strada in salita.quando Miklinkovic, lanciato da Immobile in versione assist man, ha colpito il palo con una zuccata delle sue.che sa quello che vuole. Ingabbiato Ilicic, scarsamente ispirato come gli capita quando ha la luna storta, la Lazio ha chiuso tutte le zone nevralgiche del campo grazie a una difesa guidata dal magnifico Acerbi, al quale si è aggiunto dal minuto 37 il nuovo arrivato, lanciato nella mischia con qualche minuto di anticipo per l’ammonizione rimediata da Patric.Il raddoppio diin apertura di secondo tempo, ancora da un invito splendido di, ha ribadito la supremazia della Lazio, cheGasperini ha rimescolato le carte escludendo Zapata, che non ha gradito, e poi anche Ilicic, puntando sulla prolificità di Muriel, capocantiere assoluto dei panchinari. La Lazio ha mantenuto il controllo delle operazioni concedendosi il lusso di sbagliare un paio di gol. Da qui il sussulto dell’Atalanta conCon un quarto d’ora di speranzaOccasione subito sfruttata dall’ex oggetto misterioso Muriqi che con il secondo gol consecutivo restituiva il sorriso a Tare, mentore assai discusso dal popolo laziale.Marcatori: 3' p.t. Marusic (L), 5' s.t. Correa (L), 35' s.t. Pasalic (A), 38' s.t. Muriqi (L)Assist: 3' p.t. Radu (L), 5' s.t. Immobile (L), 38' s.t. Pereira (L): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler (33' s.t. Caldara), Ruggeri (1' s.t. Malinovskyi); Miranchuk (9' s.t. Pasalic), Ilicic (22' s.t. Lammers); Zapata (9' s.t. Muriel). All. Gasperini.: Reina; Patric (37' p.t. Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (35' s.t. Escalante), Luis Alberto (14' s.t. Akpa Akpro), Marusic; Correa (35' s.t. Pereira), Immobile (35' s.t. Muriqi). All. Inzaghi.Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.Ammoniti: 23' p.t. Patric (L), 13' s.t. Musacchio (L)