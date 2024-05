L'attaccante inglese è stato eliminato, insieme alla squadra di, negli ultimi istanti della semifinale di ritorno quando, proprio un altro numero 9 subentrato e inatteso, come, ha rovinato la festa ai bavaresi.Dopo anni con poche gioie al- compresa una finale dipersa col- per il bomber londinese si tratterà ancora di aspettare. Il lieto fine tarda ad arrivare. Il passaggio ai campioni di Germania in carica pareva presupporre un primo titolo in carriera proprio nellae invece al regno decennale della squadra di Monaco è stato posta fine dal sorprendente. E non che la stagione di Kane sia da dimenticare, tutt'altro.

L'unica e ultima possibilità di redenzione in questa stagione potrebbe arrivare però tra qualche settimana. Il numero 9 del Bayern infattiche arrivain Germania nel novero delle favorite. Dopo aver perso in finale con l'Italia nella passata edizione, i Tre Leoni potrebbero rifarsi e regalare, finalmente, una gioia al loro uomo simbolo.