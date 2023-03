Achraf Hakimi è da qualche settimana nell'occhio del ciclone e, stavolta, non per le sue prestazioni al Psg. L'ex Inter infatti è stato accusato da una ragazza di essere stato autore di una violenza sessuale nei suoi confronti, motivo per cui è scattata un'indagine tuttora in corso.



Il marocchino però è stato protagonista anche di diverse voci di gossip, secondo le quali avrebbe posto fine al suo matrimonio con l'attrice Hiba Abouk. Voci ora confermate dalla stessa donna che ha voluto chiarire la sua posizione con una lettera aperta, pubblicata dal quotidiano El Pais.



“Qualche tempo fa abbiamo deciso di separarci legalmente, senza vivere più insieme in attesa del divorzio. Su temi così delicati il silenzio può aiutare, ma devo spiegarmi per riprendere la mia vita nel modo meno traumatico possibile per me e per i miei figli. La separazione è arrivata prima dei fatti di cui si parla sui media, mi serviva tempo per elaborare lo shock ma ovviamente sono sempre dalla parte delle vittime e attendo che la giustizia faccia il suo corso. Non avrei mai immaginato di dover affrontare una situazione del genere, oltre al già complicato momento del dolore e del fallimento per la fine di un progetto familiare in cui ho messo anima e corpo.”