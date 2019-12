Domani l’Inter gioca a San Siro contro il Genoa, partita definita ‘fondamentale’ da Conte, un vero e proprio match point per trovare sotto l’albero di Natale il primato in classifica con la Juventus. Tra infortunati e squalificati, Conte è pronto a schierare un tandem d’attacco inedito: Lukaku-Esposito. Scelta che sancisce l’ennesima esclusione di Matteo Politano dall’undici iniziale. Da titolare inamovibile con Spalletti a panchinaro con Conte, l’esterno destro è finito ai margini delle gerarchie di questa nuova Inter, plasmata secondo le idee del tecnico leccese e del suo 3-5-2, modulo poco compatibile alle caratteristiche di Politano.



ESCLUSO – Prelevato dal Sassuolo nell’estate del 2018, Matteo Politano è stato uno degli uomini più pericolosi nel 4-2-3-1 di Spalletti grazie alle sue abilità tecniche, tanto che, lo scorso giugno, l’Inter decise di esercitare il diritto di riscatto di 20 milioni, dopo averne pagati 5 per il prestito. Una acquisto importante per il club nerazzurro, che però non ha salvato l’esterno romano da un destino da panchinaro. Andando a ritroso a inizio stagione, Antonio Conte aveva a disposizione cinque attaccanti: Lautaro, Lukaku, Sanchez, Politano e il giovane Esposito. Fin da subito la coppia titolare dichiarata era quella che ora tutti chiamano la ‘LuLa’ e l’esterno si è trovato a rincorrere e sgomitare per una maglia da titolare. Facendo i conti con il presente, il bilancio natalizio è magro: impiegato come seconda punta, Politano è comparso solo 2 volte nell’undici iniziale su 14 presenze senza mai lasciare il segno. Nelle sue prestazioni, pesa un ruolo che non esalta le sue qualità. Conte dunque poteva provare il tridente per risaltarne le caratteristiche, ma ciò non è avvenuto per due motivi: l’infortunio di Sanchez, che ha escluso questa soluzione tattica, e infine l’ascesa di Lautaro Martinez assieme al suo partner in gol Lukaku. Fattori che hanno fatto uscire di scena l’attaccante nerazzurro.



PARMA– Arma importante con Spalletti, Politano può esserlo anche per Conte, ma non sui campi di calcio, bensì sul mercato, come pedina di scambio. Uno su tutti, Dejan Kulusevski, attaccante classe 2000 del Parma di proprietà dell’Atalanta, che sta impressionando la Serie A e non solo. Ieri è andato in scena un incontro tra la parti, summit concluso con un nulla di fatto a causa della valutazione di 40 milioni fatta dall'Atalanta e ritenuta eccessiva dall’Inter. È qui che può entrare in scena Politano, apprezzato molto da Gasperini e già cercato la scorsa estate dall’Atalanta, può rappresentare un’ottima contropartita tecnica per arrivare all'esterno offensivo.



FIORENTINA - Stesso copione anche per un altro big sul taccuino di Marotta, Federico Chiesa. In estate l’arrivo del nuovo presidente Commisso a Firenze ha respinto gli assalti di Juventus e Inter, rimandandone la cessione, ma i nerazzurri non hanno intenzione di mollare il colpo. Per abbassare le altissime richieste della Fiorentina, l’Inter sta pensando di inserire nell’affare l’ex attaccante del Sassuolo, rincorso per tutta l’estate da Pradè e Montella. Ecco la nuova veste di Politano, non compatibile nel modulo di Conte, ma pedina di mercato importante.