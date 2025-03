La rinascita di Sadiq: l'ex Roma è il nuovo bomber del Valencia

Getty Images

In una stagione complicatissima il Valencia potrebbe aver trovato il bomber che la allontana dalla zona retrocessione. Ricordate. Grazie alle reti del nigeriano il Valencia ha conquistato quattro punti in più senza i quali sarebbe penultimo. Così, almeno, si tiene fuori dalle ultime tre posizioni: è a 27 punti in 27 partite, pari merito con il Las Palmas e +1 sull'ultimo posto della zona rossa.

- Dopo il debutto contro il Leganés, alla seconda partita col Villarreal Sadiq aveva già timbrato il cartellino, ritrovando il sorriso dopo un periodo difficile:. E pensare che in Spagna Sadiq si era presentato alla grande con più di 40 gol segnati in due anni con l'Almeria in seconda divisione. Valencia può essere il posto della rinascita, dove è arrivato in prestito dalla Real Sociedad con diritto di riscatto a 10 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

- La prima squadra italiana di Sadiq è stata la Lavagnese, in Serie D: un club al quale si era appoggiato lo Spezia col quale l'anno successivo ha segnato 26 gol in Primavera.a fine stagione. Dopo l'esperienza con la Roma in Serie A gioca con Bologna e Torino; poi Nac Breda, Rangers e il ritorno in Italia sei mesi al Perugia in Serie B. Tra le migliori stagioni della carriera c'è quella con il Partizan Belgrado, 17 reti nel 2019-20.