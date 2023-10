Radu dragusin è finito nel mirino della Roma. Il club capitolino pare aver individuato nel ventiduenne rumeno cresciuto nel vivaio della Juventus il rinforzo ideale per la propria retroguardia.



Protagonista assoluto lo scorso anno in Serie B Dragusin si sta imponendo all'attenzione collettiva anche in a con la maglia del Genoa. Tanto che in molti hanno già messo gli occhi su di lui. Tra questi ci sarebbe anche la Roma, bisognosa di svecchiare e rinforzare una difesa troppo spesso alle prese con gli acciacchi dei suoi attuali interpreti.



Da qui l'idea di puntare sul giovane carpatico. Strapparlo ai rossoblù tuttavia non sarà affatto scontato. Il Grifone, per bocca di tutti i suoi più alti dirigenti, continua a ripetere di non voler cedere nessuno dei propri giocatori di punta nel prossimo mercato di gennaio. E Dragusin, ovviamente, rientra in questo novero.



Ma aggiudicarsi il calciatore non sarà semplice neppure a giugno. Stando a quanto continua a ripetere il suo procuratore, Florin Manea, il ragazzo sarebbe infatti finito da tempo nel mirino di alcuni club di Premier League, disposti a spendere diverse decine di milioni di euro per il suo cartellino. Se davvero la possibilità di trasferirsi Oltremanica si rivelasse concreta, questa sarebbe quasi certamente la priorità di Dragusin rispetto a qualsiasi altra proposta. Anche ovviamente a quella giallorossa.