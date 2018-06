La Sampdoria resta in attesa: di Valon Berisha: è lui il colpo designato da Corte Lambruschini per il centrocampo, il naturale sostituto di Dennis Praet considerato probabile partente nella formazione blucerchiata. Il Doria ha lavorato sotto traccia per il giocatore del Red Bull Salisburgo, trovando un accordo con gli austriaci sulla base di quasi 10 milioni di euro.



Ora la palla passa al giocatore, che in queste ore si trova in vacanza a Valona, in Albania. La decisione spetta solo a Berisha, che secondo Il Secolo XIX avrebbe sul piatto l'offerta della Samp e pure un'altra proposta da parte di un club tedesco. Nei giorni scorsi da Genova filtrava ottimismo comunque in merito alla fumata bianca, per quello che potrebbe essere un colpo interessante per la formazione da consegnare a mister Giampaolo.