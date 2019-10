Emerson Palmieri è un obiettivo concreto della Juventus per il mercato di gennaio. Il club bianconero si sta muovendo alla ricerca di un rinforzo da inserire lungo l'out mancino di difesa. L'interesse c'è ed è concreto perché piace da sempre a Fabio Paratici e ha la stima di Maurizio Sarri che lo ha allenato al Chelsea.





Il terzino ha ricevuto una proposta di rinnovo fino al 2024 rispetto all'attuale accordo in scadenza 30 giugno 2022. Il terzino della Nazionale la sta prendendo in considerazione perché piace parecchio anche a tutto lo staff dei Blues con la Juve che, per ora, resta ferma.