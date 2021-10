La proprietà del Manchester City e i nuovi sceicchi del Newcastle hanno un filo conduttore di nome Amanda Staveley, ex modella inglese - dello Yorkshire - e grande fiuto per gli affari. Ex fidanzata del principe Andrea, a soli 23 anni, ancora prima di finire l'università si era aperta un ristorante ("Stock") da dove ha iniziato la sua vita da businesswoman.



LE MISSIONI - Nel settembre 2009 ha avuto un ruolo decisivo nell'acquisto del Manchester City da parte dello sceicco Mansour, qualche anno dopo ha sfiorato il grande colpo provando a vendere il Liverpool agli arabi. La missione fallisce, ma per Amanda è solo questione di tempo prima di spostare il mirino sul Newcastle: il primo tentativo nel 2018 non è andato a segno, ma qualche giorno fa ha acquisito il 10% del club inglese insieme a Reuben Brothers, con il fondo sovrano dell'Arabia Saudita Public Fund Investment (Pif) che ne detiene la maggioranza.