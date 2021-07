. Fu il migliore in campo, segnò due gol e poi chiese di essere sostituito per andare accanto a lui, steso, quasi sdraiato in tribuna su una sedia-lettiga a rotelle. La vita dicambiò a 12 anni, quando il padre, Michel, in seguito a una patologia neurologica fu costretto all’immobilità assoluta. Vigile, cerebralmente attivo, ma totalmente incapace di muoversi. Anche la foto di quella partita, tra gli Under 21 del PSG e l’Auxerre è straziante: un signore quasi sdraiato sotto un mucchio di coperte, che sembra uno straccio, circondato dalle facce sorridenti di giovani calciatori, tra cui Adrien che allora portava ancora il cognome del padre: Provost.