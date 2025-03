La WWE in Italia: Smackdown in onda da Bologna, ci sono anche l'Inter e l'Italia. Le cinture dei top club FOTO

Laè ufficialmente incon, per la prima volta in assoluto una puntata dello show livee per di più con una della ultime tappe della, il super evento che chiuderà l'attuale stagione.campioni del calibro di Cody Rhodes, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk, ma anche Liv Morgan, Chelsea Green e Bianca Belair si daranno battaglia in numerosi match sul ring.E l'occasione non poteva che essere fondamentale per celebrare ilche da sempre vede moltie molti appassionati, fra cui numerosi, pronti a scambiarsi visibilità e pubblicità con il mondo del Wrestling Entertainment.

A Bologna si sono presentati primache con la presenza del Capo Delegazioneha consegnato una serie di gadget e maglie azzurre ad alcuni lottatori come Drew McIntyre.Poi è stata la voltache ha portato a Bologna Andrea, anche lui protagonista (non con una frog splash) con la consegna di gadget e maglie personalizzare per altri lottatori fra cui Chelsea Green.

E come detto il legame è bilaterale perché da tempo il mondo WWE sta cercando di allacciarsi a quello del calcio europeo. Di recente, infatti, la società di Stamford ha lanciato la creazione delle celebri "cinture" per il titolo brandizzate con i loghi dei 13 club più importanti al mondo fra cui Inter, Milan e Juventus.