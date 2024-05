Tra i tanti personaggi presenti al Gran Gala Adiscop c'era anche Alessandro Moggi, agente che tra gli altri gestisce anche Ciro Immobile e Alberto Gilardino. Sull'attaccante della Lazio ci sono voci di un possibile addio a fine stagione, l'allenatore del Genoa ha detto che rinnoverà con i rossoblù per proseguire insieme anche in futuro. Moggi ha commentato così i rumors di mercato su Immobile: ", in questi anni ha ricevuto tante offerte ma sia lui che il presidente Lotito le hanno sempre rifiutate. Immobile ha accettato con onore di rimanere per fare la storia con la Lazio".

- Dopo aver analizzato il futuro di Immobile spiegando chiaramente che il giocatore vorrebbe restare in biancoceleste,, che a meno di cambiamenti clamorosi dovrebbe continuare sulla panchina del Genoa: "E' stato lo stesso tecnico a dire che resterà, non posso smentire quello che ha detto lui".