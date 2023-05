Il presidente Joan Laporta ne ha parlato al canale Twitch Jijantes: "Abbiamo salvato il club dal punto di vista economico e adesso vogliamo che questa Liga sia il primo titolo importante di un'era splendente. Lavoreremo affinché sia così. Speriamo di poter rinforzare la rosa tenendo presenti sempre le questioni del fair play finanziario, ma stiamo lavorando per avere una squadra sempre più competitiva. Questa è una vittoria della Liga storica, frutto del lavoro e del talento. Voglio ringraziare tutti".- Il numero uno blaugrana è stato più chiaro al programma Els matins de TV3: "Ultimamente io e Messi abbiamo messaggiato. E' stata una conversazione affettuosa e piacevole. Mi sono congratulato con lui per la vittoria della Coppa del Mondo.. Il Barcellona può competere con tutti. La storia è dalla nostra parte, come dimostrano i 400 milioni di followers che abbiamo. Vogliamo Messi e faremo il possibile per riportarlo a Barcellona. Stiamo lavorando per costruire una squadra molto competitiva la prossima stagione. Vedremo se approveranno il nostro piano di fattibilità"."Deco può essere il sostituto di Mateu Alemany".