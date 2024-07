L'Arena: "Cabal via dal Verona, Sogliano aspetta l'Inter". Possibile esclusione dai convocati per il ritiro

La virata della Lazio su Tavares rende ancora più praticabile la pista che porterebbe l'versodel Verona. Il colombiano, centrale o terzino del 2001, è stato una pedina fondamentale nella salvezza conquistata dai gialloblù con Baroni in panchina, e adesso, complice l'infortunio del canadese Buchanan, potrebbe essere unaL'affare per Cabal, sotto contratto col Verona fino al 2027, si può chiudere sulla base di, e rientrerebbe nei parametri di Oaktree che vorrebbe un profilo giovane piuttosto che giocatori come Hermoso dell'Atletico Madrid o Rodriguez svincolato dal Torino. Secondo L'Arena, quotidiano veronese, Sogliano aspetta la telefonata del suo omologo Ausilio per vagliare i contorni della trattativa.

Intanto, la squadra del nuovo tecnico Paolo Zanetti è pronta a ritrovarsi per il ritiro a Folgaria, in Trentino: comincia a trapelareproprio a causa di questa possibile soluzione di mercato.