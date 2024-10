L'Atalanta pensa (ancora) a Berardi: tentativo per gennaio, c'è l'ok del giocatore

C'è stata un'offerta nel 2022, poi una chiamata nel 2023, un pensiero dopo l'infortunio di Scamacca ad agosto nel 2024, e adesso, a fine anno, il suo nome continua ad essere accostato a quello dell. I destini dinon si sono ancora incrociati, solo sfiorati, ma presto le cose potrebbero cambiare. Magari già a gennaio, perché questa voltaNell'estate del 2022 i nerazzurri avevano offerto circama con la possibilità di alzare in caso di sì da parte dell’attaccante. Nei mesi precedenti il giocatore decise di rinnovare conUn treno perso. "Mi voleva l'Atalanta, ma dissi di no perché non ritenevo di essere adatto soprattutto dal punto di vista fisico a quel tipo di gioco", ha confermato recentemente lo stesso Mimmo.

Adesso Berardi,è tornato dopo il bruttissimo infortunio al tendine d'Achille che lo ha costretto a dare forfait a stagione in corso e che, togliendolo dal campo anche per l'Europeo, ha sicuramente inciso nella corsa salvezza del suo Sassuolo retrocesso in Serie B al termine della passata annata. Ora lui non chiude a una sua possibile cessione a gennaio, anzi.il ruolo preferito dal Gasp, starebbe pensando proprio al trentenne in vista dei tantissimi impegni del nuovo anno:

Berardi inoltre ha il forte desiderio di tornare a giocare in Serie A, per una big, e soprattuttoCon Cuadrado provato a sinistra, Berardi potrebbe essere la perfetta ala destra che dà il cambio asull'esterno offensivo. Oppure un rinforzo dietro la puntaresterebbe solo Samardzic come ricambio di lusso, dal momento che il Gasp preferisce schierare siaCerto, molto dipenderà dalle condizioni fisiche del neroverde, se riuscirà a riprendersi ritrovando continuità. L'Atalanta sarebbe l'ambiente ideale per rilanciarsi, senza pressioni, e perLa stessa cifra pagata perche però non sta trovando spazio in difesa e potrebbe partire proprio a gennaio.