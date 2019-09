In campo, di nuovo, dal 1’ minuto. Valentino Lazaro è tornato protagonista, titolare ieri nella partita vinta per 6-0 dall’Austria con la Lettonia. Arrivato all’Inter dall’Hertha Berlino a inizio luglio, in un’operazione da circa 21 milioni di euro, l’esterno è stato costretto a fermarsi subito, per un risentimento muscolare. Ora però è pronto.



POSITIVO - La Lettonia non è un test necessariamente probante, ma i 70 minuti disputati ieri a Salisburgo da Lazaro sono un segnale positivo per l’Inter. Schierato dal ct Foda nel suo ruolo abituale, esterno alto a destra, in un 4-2-3-1, alle spalle della punta Arnautovic, il classe ’96 ha mostrato parte del repertorio che ha convinto l’Inter a puntare su di lui. Accelerazioni improvvise, fiammate e due reti sfiorate, in una prestazione assolutamente positiva. Lunedì sera è in programma la sfida, sempre valida per le qualificazioni ad Euro 2020, contro la Polonia di Piatek, in un vero e proprio scontro al vertice nel Gruppo G. Una nuova occasione per lanciare messaggi con un chiaro destinatario: Antonio Conte.



DA MODELLARE - Il tecnico salentino ha rigenerato Candreva. Rimesso a nuovo, dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale. Ad oggi, l’ex Lazio è il cursore destro prescelto: conosce già alla perfezione le richieste di Conte, sa già quello che deve fare. Per Lazaro è diverso, serve un po’ di tempo. Martedì l’austriaco tornerà ad Appiano Gentile, e potrà rimettersi al lavoro. Conte lo ha scelto, ha avallato il suo acquisto, crede in lui. Ora lo deve plasmare, modellarlo per renderlo perfetto nel suo amato 3-5-2: esterno a tutta fascia, abile sia a ripiegare che ad offendere, va bene attaccare ma non basta. Di tempo ce n’è, Candreva si sta dimostrando affidabile. Ma per fare un salto di qualità l’Inter ha bisogno di Valentino Lazaro, la freccia scelta in estate.