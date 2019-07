Simpatico siparietto social tra Acerbi e Immobile. In casa Lazio oramai sono due senatori: leader del gruppo, amati dai tifosi, i due hanno legato molto anche fuori dal campo di gioco. Celebri, a Formello, centro sportivo biancoceleste, gli scherzi organizzati dal centravanti al compagno di squadra. Che approfitta delle ferie per... riposarsi.



SOCIAL LAZIO - Il difensore ex Sassuolo ha postato su Instagram una foto che lo ritrae durante un riposino: “Senza Immobile riesco a riposarmi”. Pronta la risposta dell’attaccante ad Acerbi, sempre attraverso una storia Instagram: “Approfitta adesso”.