Lazio, ansia per la caviglia di Zaccagni. Lazzari, c'è lesione

Laè in ansia per le condizioni di. L'esterno offensivo azzurro ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 14' nella sfida tra i biancocelesti e la Juventus allo Stadium di Torino (andata delle semifinali di Coppa Italia), con Tudor costretto a inserire Isaksen.Una brutta distorsione allaper Zaccagni che preoccupa la Lazio, considerando che sabato 6 aprile alle 18 ci sarà il derby con la(31esima giornata di Serie A), uno snodo cruciale per le ambizioni europee della squadra di Tudor.- Il primo bollettino è arrivato nel post-partita dal medico sociale biancoceleste, il dottor, a Lazio Style Channel: "Zaccagni ha subito unper cui adesso al ritorno a Roma faremo tutte le indagini per una diagnosi più accurata e quindi una prognosi giusta".

- Non preoccupano invece le condizioni di, uscito all'intervallo: "Patric giustamentein quanto è rientrato da poco, si è quindi deciso di sostituirlo ma non per ragioni mediche", ha spiegato il dott. Rodia.- Discorso diverso per quanto riguarda, che potrebbe fermarsi per un paio di settimane: "Lazzari ha una. Ha già iniziato le cure del caso, nei prossimi giorni ripeteremo gli esami strumentali per quantificare il ritorno in campo", ha concluso il dott. Rodia.