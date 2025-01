Getty Images

Baroni fa di necessità virtù. In attesa di rinforzi dal mercato e del rientro degli infortunati, l'allenatore dellaprovaper i suoi uomini, in particolare in attacco. Contro il Como tra centrocampo e reparto avanzato mancheranno Castrovilli, Vecino, Zaccagni e Castellanos. In più Noslin non è ancora al meglio e come lui anche Pedro. Soprattutto lo spagnolo dovrebbe andare al massimo in panchina. Per questo motivo il tecnico biancoceleste sta provando da alcuni giornidietro la punta (che sarà Dia).

Di questa novità - non l'unica - parla stamattina Repubblica, spiegando che l'ex Salernitana in quel ruolo potrebbe sfruttare meglio le sue doti al tiro, con entrambi i piedi. In più in quella posizione sarebbe meno vincolato da compiti di copertura diventando più imprevedibile nelle accelerazioni col pallone. L'altro cambiamento è. Il nigeriano ha giocato, spesso bene, anche in quel ruolo nella sua esperienza in Turchia, prima di arrivare alla Lazio. Il ruolo di mediano, sua posizione naturale, al momento è ben coperto da Rovella e Guendouzi, mentre come vertice alto fino a questo momento l'ex Hatayspor ha mostrato un rendimento altalenante. Spostarlo in una posizione a lui più familiare, secondo le idee del mister, potrebbe favorirne il percorso di crescita tecnica. In più aggiungerebbe fisicità alla fascia dove già gioca Tavares. Contro il Como quindi è probabile che si veda in campo una Lazio rivoluzionata rispetto alle recenti uscite.