La Lazio ha portato a termine un’altra seduta di lavoro nel centro sportivo di Formello. Questo pomeriggio appuntamento alle ore 15:00 sul campo centrale per proseguire con la preparazione alla sfida contro il Cagliari di domenica sera allo stadio Olimpico. Intanto sta crescendo l’entusiasmo in casa biancoceleste. In primis per i risultati. In secondo luogo perché il presidente Lotito dopo aver pagato anticipatamente i mesi di febbraio e marzo ha stabilito anche i premi per scudetto e Champions.



Oggi pomeriggio la squadra di Inzaghi ha svolto un altro allenamento prettamente tecnico con qualche leggerissimo accenno di tattica. Riscaldamento (attivazione sugli ostacoli alti e un torello), forza con gli elastici, rapidità e partitella a tre squadre con le sponde. Questo il “menu” odierno. Mentre i compagni si allenavano è tornato in campo Milinkovic. In seguito a due assenze di fila il serbo ha effettuato un lavoro differenziato agli ordini del prof Fonte. Seduta personalizzata anche per Cataldi. Il centrocampista classe '94 è sceso sul secondo campo di Formello in seguito alla seduta della squadra.



CAPITOLO ASSENTI – Assenti ovviamente i due lungodegenti Strakosha e Luiz Felipe, anche se il portiere albanese tra non molto è atteso di nuovo in gruppo. Oltre loro, nonostante previsto in campo, Caicedo non si è allenato. L’ecuadoregno è alle prese con una fascite plantare molto fastidiosa. Infine, questo pomeriggio con il resto della squadra non si è visto neanche Radu. Le sue condizioni sono da valutare.