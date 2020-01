Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio terza in classifica, parla del suo futuro a Radio Anch'Io Lo Sport: "Cambiare maglia? Non penso di cambiare aria, vorrei impormi con questa maglia che porto da bambino. Penso che il nostro centrocampo sia il più forte d'Italia dopo quello della Juve. Si può dare una mano anche entrando dalla panchina, lavorerò di più per cercare di guadagnare più spazio".