Lazio, con Baroni c'è spazio per tutti

Con Marcoallac'è spazio per tutti. Così scrive oggi Repubblica, spiegando uno dei segreti dei buoni risultati dei biancocelesti in questo inizio di stagione: il turnover. Che il tecnico non ama definire così, ma che di fatto si sta rivelando la vera grande novità rispetto agli ultimi anni passati. Da inizio stagione a oggi tutti i calciatori della rosa, portieri compresi, hanno giocato almeno una volta tra campionato e coppa. Contando anche Casale e Hysaj, sono 24 i giocatori impiegati da agosto dal telcnico biancoceleste, tutti in maniera significativa.

Nella Lazio infatti, si legge sempre sul quotidiano, nelle pagine della Cronaca di Roma, a nessuno viene dato "il contentino". Anche chi parte indietro nelle gerarchie, se entra in campo non lo fa solo per qualche minuto nel finale, a risultato acquisito.nei fatti, non solo a parole. Tutti sono coinvolti nelle rotazioni e sentono davvero di essere importanti. Pellegrini qualche settimana fa aveva sottolineato proprio questo netto cambiop di rotta nella gestione dello spogliatoio rispetto al passato: "Baroni è intelligente, perché ha capito che non si può giocare un'intera stagione con 11 giocatori e basta". Attingere forze da tutte le risorse a disposizione è comunque uno dei marchi di fabbrica del mister biancoceleste, che di recente ha raccontato: "Le più grandi soddisfazioni nella mia carriera me le ha date spesso chi ha giocato meno".