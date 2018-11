Big match, ma semi-deserto. I tifosi della Lazio, nel match-ball tra Lazio e Marsiglia, non ci saranno. O saranno davvero pochi: come evidenzia il Corriere della Sera, inoltre, saranno pochi i tifosi presenti all’Olimpico per la gara delle 19.00.



CAUSE - L'orario non aiuta, la partita viene considerata ad alto rischio, come lo è stata anche in quel del Velodrome, il clima di questi giorni non è stato dei migliori. La cornice di pubblico non sarà quelle delle grandi occasioni: la Lazio dovrà vincere lo stesso provare a qualificarsi con 2 giornate di anticipo.