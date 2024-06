Lazio, Spertsyan obiettivo concreto nonostante le smentite: ecco le sue caratteristiche

AFP via Getty Images

Eduardpiace parecchio dalle parti di Formello. Può essere davvero lui l'obiettivo concreto dellaper rimpiazzare uno tra Luis Alberto e Kamada. Ieri il ds biancoceleste Fabiani ha smentito ogni notizia che era stata diffusa dalla mattina sui giornali ("So che è un ottimo giocatore. Ma non siamo interessati a lui", aveva detto a Match TV, ndr); ma oggi il Corriere dello Sport rilancia ancora la candidatura dell'armeno, classe 2000, di proprietà del Krasnodar e con il contratto in scadenza nel 2026.Le sue caratteristiche tecniche hanno colpito parecchio la dirigenza dei capitolini, che ha fiutato il possibile affare (potrebbero bastare tra i 12 e i 15 milioni per portarlo in Italia, ndr) però vuole tenere ancora le carte coperte. Su Spertsyan c'è peraltro anche da fare i conti con lalo hanno adocchiato., per capacità di inserimento, tiro dalla distanza e movimenti per coprire ampie fette di campo. E nonostante fisicamente sia molto più basso del serbo (appena 178 centimetri, contro i 192 del Sergente, ndr), riesce comunque a rendersi pericoloso di testa, proprio come l'ex numero 21 laziale. Con l'eventuale permanenza di Tudor sulla panchina biancoceleste, se Spertsyan arriverà a Roma dovrà però lavorare sull'applicazione difensiva, sua principale lacuna.