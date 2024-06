Kamada: "Lascio la Lazio al 100%, è difficile trattare con Lotito". Va al Crystal Palace di Glasner

Getty Images

Daichiha spiegato i motivi del suo addio alla. Ai microfoni di Football Zone il trequartista giapponese, in procinto di firmare un nuovo contratto con ilha anche risposto indirettamente alle parole di Lotito , che aveva detto di non voler mai più sottostare ai ricatti di chi poi si rivela essere un mercenario. Il giocatore nipponico ha dato quindi la sua versione dei fatti:"L’unica cosa di cui sono sicuro è che lascerò la Lazio. Inizialmente volevo rimanere, ma trattare con gli italiani non è mai facile. In particolareVolevo semplicemente firmare per un solo anno e non ho chiesto nient’altro, perché ero pagato abbastanza. È su questo che non siamo riusciti ad accordarci. Non so cosa abbia detto il mio agente al club, maHo parlato spesso con il mister in questa stagione, si è preso cura di me e abbiamo parlato spesso anche del fatto che volesse il mio rinnovo. Siamo rimasti in contatto anche dopo che ho scelto di andar via.".