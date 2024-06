Getty Images

Lazio, Lotito si tiene Tudor: "Resta, stiamo costruendo un nuovo ciclo"

un' ora fa

5

Incontri su incontri, summit e decisioni da prendere. In casa Lazio sono giorni di grande fermento in cui l'allenatore croato Igor Tudor è stato al centro di tutte le discussioni arrivando addirittura a prospettare un potenziale addio dopo soli due mesi alla guida del club. E invece non andrà così perché, prima con il ds Fabbiani e poi direttamente con Claudio Lotito, si è arrivati ad un accordo per farlo rimanere "felicemente" in biancoceleste.



LA CONFERMA DI LOTITO - Ieri sera l'incontro decisivo. Una cena durata circa 5 ore con un confronto definito diretto e schietto in cui le parti si sono avvicinate e allineate per il presente e futuro. Lotito ha poi confermato, come spesso accade tramite una breve dichiarazione rilasciata al Messaggero, che Tudor non si muoverà da Formello: "Tudor resta. Stiamo costruendo insieme un nuovo ciclo, sappiamo cosa fare e stiamo lavorando".