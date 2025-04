Lazio, futuro in bilico per Marusic: l'entourage valuta una clamorosa rottura col club

Getty Images

potrebbero interrompere il loro legame in maniera brusca in estate. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, secondo cui la permanenza del terzino montenegrino in biancoceleste non sarebbe affatto scontata e anzi, l'entourage del calciatore starebbe persino valutando la rescissione unilaterale.visto che la Lazio non ha nessuna intenzione di concedere la risoluzione consensuale del contratto, che in teoria avrebbe una clausola automatica di prolungamento fino al 2026.

L'accordo attuale scadrebbe a giugno e se scattasse effettivamente l'opzione di un'ulteriore annualità i termini del contratto resterebbero gli stessi, in particolare riguardo l'ingaggio.e il ds Fabiani in recenti dichiarazioni ha lasciato intendere chiaramente che per la società la permanenza di Marusic, secondo quanto previsto dall'attuale accordo, è assolutamente certa. Meno sicura invece pare essere la controparte, che infatti si sta guardando attorno. Marusic è alla Lazio da luglio 2017. Quest'anno con Baroni è uno dei punti fermi della rosa: ha totalizzato 39 presenze su 42 partite in tutte le competizioni e ha segnato 4 gol (l'ultimo lunedì sera col Torino). Ma potrebbe essere lui il prossimo pezzo della "vecchia guardia" a dire addio.