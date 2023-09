Emanuele Valeri è già un promesso sposo della Lazio per la stagione '24-'25. In scadenza a giugno, il terzino della Cremonese ha detto di non voler rinnovare e di aspettare i biancocelesti. Come scrive il Corriere dello Sport oggi, Sarri ne apprezza le caratteristiche e Fabiani sta già impostando l'operazione a parametro zero. Da gennaio infatti il classe '98 sarà libero di firmare con chi vorrà.



Il quotidiano però sottolinea anche che in questi mesi tecnico e società faranno alcune valutazioni sugli esterni difensivi attualmente in rosa. Non è escluso quindi che il colpo possa essere anticipato di sei mesi. I contatti con i suoi agenti vanno avanti da tempo e un'intesa di massima a parole sembra esserci già. Valeri, dichiaratamente tifosissimo laziale, freme per veder realizzato il suo sogno di vestire i colori della sua squadra del cuore. A gennaio o a giungno prossimo, sembra solo questione di tempo.