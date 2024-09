AFP via Getty Images

Samuelè l'ultimo arrivato in biancoceleste. il difensore ex Marsiglia è stato il colpo, a sorpresa, che ha concluso il mercato estivo dellaandando a rimpiazzare la partenza inattesa di Casale. Contro il Milan non è potuto andare nemmeno in panchina, ma in questi giorni a Formello ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni e mettersi subito a disposizione del tecnico Baroni. Oggi in sala stampa, nel centro tecnico del club capitolino, si è presentato così in conferenza:"Ringrazio il presidente e il ds Fabiani per l'opportunità di poter giocare in Serie A. Sono molto contento di esssere qui. In Italia so che ci sono stati grandi difensori e io stesso ho anche imparato molto guardando i difensori italiani. Ho anche avuto tanti allenatori italiani che mi hanno insegnato tanto. Ora con Baroni mi sento pronto per lavorare su quello che lui mi chiede. Ci sono tanti modelli cui mi sono ispirato da piccolo, Cannavaro, Nesta; hanno tutti fatto grandi cose. La qualità in Italia è alta, io sono arrivato con la voglia di fare il massimo. La sfida più difficile è sempre la prossima"

"Sia in campionato sia in Europa League vogliamo arrivare il più avanti possibile per rendere fieri i nostri tifosi. Pensiamo partita dopo partita a come fare il meglio contro ogni avversaria. Riguardo il derby, so quanto sia importante qui e per me l'importante è vincerlo. Il mio obiettivo primario è giocare il più possibile entrando in forma al più presto. Voglio giocare molto e bene. So che questo è un grande club, che comunque ho sempre seguito, perché in passato ho giocato con Marusic. Quindi devo farmi trovare pronto, a disposizione della squadra".

"Con Matteo (Guendouzi, ndr) ho palrato molto, ma non ha dovuto convicermi a venire qui. Volevo una grande avventura e questa è proprio quella che cercavo. All'OM ho imparato che bisogna uscire sempre dal campo con la maglia sudata. Io posso giocare con tutti, ognuno dei compagni ha le proprie caratteristiche e qualità. L'importante è che diamo tutti sempre il massimo per rendere orgogliosi i tifosi"."Queste settimane di sosta mi hanno permesso di lavorare sul ritmo di gioco. Ero all'Olimpico contro il Milan e ho visto un atmosfera pazzesca. Voglio essere in campo al più presto, non per me stesso, ma per la squadra. Io non amo parlare di me stesso. In campo ho sempre dato il 200%, non perché mi debba mettere in vetrina".