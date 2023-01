Sono 23 i calciatori convocati da Maurizio Sarri per Lecce-Lazio, gara della 16ª giornata di Serie A TIM 2022-23. Il tecnico biancoceleste ha deciso di non inserire Luis Alberto nella lista di giocatori che giocherà questo pomeriggio al Via del Mare. Il futuro dello spagnolo sembra essere più lontano da Roma.



Ecco, la lista completa.



Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel



Difensori: casale, Floriani, Hysaj, Lazzari, Marusic, Radu, Romagnoli, Patric



Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino



Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni