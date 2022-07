Primi 45 minuti in maglia biancoceleste per Alessio Romangoli ieri contro la Triestina. Nella terza amichevole ad Auronzo - vinta dalla Lazio per 3-1 - il nuovo centrale si è preso subito il ruolo di perno della difesa. Ne parla questa mattina la Gazzetta dello Sport.



Oltre all'abbraccio del pubblico, sottolineato dai tanti applausi ad ogni suo intervento, il centrale di Anzio si è subito calato nella parte di chi dovrà fare da guida per tutto il reparto. Lo stesso compito che era di Acerbi. Sarri vuole una retroguardia alta e aggressiva e con una linea quasi totalmente rinnovata fa affidamento sulle caratteristiche tecniche, fisiche e sull'esperienza del suo nuovo numero 13. Proprio il tecnico toscano lo ha voluto fortemente e il feeling già si percepisce