GETTY

Lazio, incidente domestico per Noslin: in dubbio per l'Atalanta

9 minuti fa



Noslin non si è allenato negli ultimi giorni a Formello. A fare chiarezza ci ha pensato oggi il Corriere dello Sport. L'attaccante olandese della Lazio ha avuto infatti un incidente domestico: il più classico dei calci fortuiti allo spigolo di un gradino. Nulla di grave quindi, ma sufficientemente doloroso da costringerlo a saltare gli allenamenti per non rischiare di peggiorare la situazione. Il tecnico Baroni comunque conta di averlo a disposizione per la trasferta di domenica a Bergamo.



Oggi Noslin dovrebbe tornare in gruppo. L'idea dell'allenatore della Lazio è di riproporre la stessa staffetta vista lunedì contro il Torino. A partire titolare in attacco al posto di Castellanos - recuperato, ma non ancora al meglio (giocherà al massimo gli ultimi minuti di gara, se necessario) - sarà ancora Dia, mentre l'ex Verona gli subentrerà nella ripresa. Il tecnico continua a sperare di riuscire a farne sbocciare definitivamente le qualità in biancoceleste, anche se finora in stagione, al netto di alcuni acuti (vedi la tripletta col Napoli), il rendimento del giocatore è stato deludente. Non ha le stesse qualità e capacità di movimento di Castellanos, per questo Baroni insiste molto con tutta la squadra sula necessità di variare il gioco per provare a servire meglio Noslin, che tin attesa del pieno recupero di Taty si giocherà verosimilmente in queste settimane intense le sue ultime occasioni per convincere tutti dentro e fuori Formello di essere all'altezza della Lazio.